Fortaleza está em "estágio de muito baixa mortalidade" por Covid-19

Fortaleza alcançou o “estágio de muito baixa mortalidade” por Covid-19, com nenhuma morte notificada pela doença entre os dias 3 e 9 deste mês de maio e a menor letalidade mensal registrada em abril desde o início da pandemia. A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT) em suas redes sociais na noite desta terça-feira, 10.

Conforme o mandatário, o resultado epidemiológico acontece devido ao avanço da cobertura vacinal na Cidade. “A vacinação tem sido a melhor estratégia contra a Covid-19. Por isso, reforçamos o pedido para que todos os fortalezenses mantenham o cartão de vacinação atualizado”, enfatiza o prefeito, ressaltando que o número de pessoas com esquema completo tem aumentado em todas as faixas etárias.

O médico epidemiologista Antônio Lima concorda que a vacinação tem sido uma “estratégia crucial” para consolidar o controle da doença. “Atualmente, alcançamos um estágio de muito baixa mortalidade. Óbitos são eventos raros”, reforça o especialista em nota, lembrando que a taxa de positividade de amostras também indica que a circulação viral permanece limitada.

No total, foram vacinadas contra a Covid-19, em Fortaleza, até segunda-feira, 2.378.449 pessoas com a primeira dose (88% da população total), 2.209.100 com a segunda (81,7%), 1.280.970 (47,3%) com a terceira dose e 20.943 com a quarta dose. Atualmente, todos os fortalezenses a partir de 5 anos de idade podem iniciar seu esquema vacinal contra a Covid-19 sem necessidade de agendamento prévio.



