Cenário de poucas mortes e casos de Covid-19 continua estável em Fortaleza

Pela segunda semana seguida, Fortaleza registra média móvel de 4,9 casos de Covid-19. O valor é considerado o menor desde o início da pandemia de coronavírus. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que reúne dados entre os dias 13 e 19 de abril.

O período analisado coincide com a primeira semana de não obrigatoriedade de máscaras em ambientes fechados no Ceará. Mesmo com o afrouxamento das medidas sanitárias, a positividade de exames também permaneceu estável. De 4 a 10 de abril, as amostras analisadas na Capital tinham taxa de positividade de 0,2%. Já na semana seguinte, a taxa aumentou para 0,3%.

Apesar do pequeno aumento, “o cenário atual é de muito baixa transmissão (residual e limitada), após o fim da terceira onda epidêmica”, de acordo com o documento.

A mortalidade também permanece estável. A média móvel de óbitos de 13 a 19 de abril foi a mesma registrada de 4 a 10 de abril: 0,1. Durante os últimos sete dias, apenas um óbito causado pela Covid-19 foi confirmado. Com isso, óbitos em decorrência do coronavírus são considerados “eventos relativamente raros”, conforme explica o boletim.

O boletim indica ainda que o pico súbito de mortes e casos causado pela variante ômicron nos primeiros meses de 2022 passou, com a curva desses indicadores, voltando à estabilização.