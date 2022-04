Covid em Fortaleza: positividade, média de casos e de óbitos atingem menores patamares

Desde o fim da terceira onda, Fortaleza tem seguido em queda nos indicadores da Covid-19. Na última semana, a taxa de positividade das amostras (RT-PCR) foi de 0,2%, o menor percentual desde que o índice passou a ser monitorado em 2020. As médias móveis de casos e óbitos também são consideradas as menores da pandemia.

Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgado nesta segunda-feira, 11. "Apenas duas amostras positivas de 1.089 exames processados, sugerindo circulação viral muito limitada", diz o documento. Taxas referem-se às amostras analisadas pelos laboratórios da rede pública entre os dias 4 e 10 de abril.



Conforme a pasta, o relativo controle da pandemia na Capital se deve ao aumento da cobertura vacinal com esquema completo em todas as faixas etárias. Com destaque para a dose de reforço, destinada à população de 18 anos ou mais. A imunização "continua sendo a estratégia crucial para consolidar o controle da doença".

Casos e óbitos

A média móvel de casos registrada dos últimos sete dias foi de 4,9 casos, número é 43% inferior ao registrada duas semanas atrás (8,6 casos). Embora a proporção da redução possa estar associada ao retardo da notificação dos casos mais recentes, é possível confirmar um "decaimento consistente, que levou a incidência para o menor patamar desde o início da epidemia, em março de 2020".

Entre 3 e 9 de abril, foi registrado um óbito em decorrência da doença na Capital confirmado até esta data. A média móvel de óbitos dos últimos sete dias foi estimada em 0,1. Segundo o boletim, o valor é, preliminarmente, 94% menor do que o registrado há duas semanas. "A tendência atual continua de declínio dos óbitos. Atualmente, alcançamos um estágio de muito baixa mortalidade", informa o texto.

Na Capital, foram confirmados 10.954 óbitos pela Covid-19. Do total, 73% dos casos e 26% das mortes foram confirmados na população de 20 a 59 anos. O grupo etário com mais de 60 anos soma 18% dos casos e 73% das mortes.

