Covid-19: Ceará recebe mais de 135 mil vacinas Janssen para aplicação de dose de reforço

O Governo do Estado recebeu nessa quinta-feira, 17, um total de 135.250 doses da vacina Janssen, que serão utilizadas para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 para a população adulta do Ceará. Até o momento foram aplicadas 18.245.809 doses em todo o Estado, de acordo com informações do Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidadas às 17 horas de ontem, 17.

Outro lote de vacinas, que serão destinadas também para a dose de reforço da população adulta, chegou ao Estado nessa segunda-feira, 14, com 200.070 doses da Pfizer. Na quarta-feira, 16, o Governo do Ceará recebeu outras 69.000 doses da AstraZeneca, que também serão utilizadas para reforço da população adulta, além de 80 mil doses da Pfizer pediátrica, para vacinação das crianças entre 5 e 11 anos.

No total, 3.357.018 doses de reforço já foram aplicadas em todo o Estado, enquanto 8.256 pessoas receberam a dose adicional. Até o momento, confome informações do Vacinômetro, 21.712.424 doses de vacina contra a Covid-19 já foram recebidas pelo Governo do Estado, onde 20.155.852 foram distribuídas para os municípios cearenses.

