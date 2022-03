Flexibilização do uso de máscara em locais abertos será discutida na próxima sexta, diz Camilo

Decretos de medidas contra Covid-19 continuam válidos até dia 20 de março. Informação foi confirmada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, e pelo governador Camilo Santana. Havia expectativa de que houvesse mudança no texto ainda nesta sexta-feira, 11. Na próxima semana, flexibilização do uso de máscara em locais abertos no Estado deve ser discutida.

Prorrogação sem alterações foi deliberada após realização de reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia nesta sexta-feira, 11. Conforme membros do grupo, a desobrigação do uso de máscara foi alvo de discussão na reunião anterior e estava prevista para ser debatida novamente neste último encontro.

"Avaliamos os números da Covid, que seguem em queda no Ceará, além dos índices de vacinação em todo o estado", disse Camilo. Ele frisou que as nossas decisões do Governo são "baseadas na ciência". Na publicação, ele destacou que Estado está "em quarto lugar no país no percentual da população imunizada", segundo dados atribuídos ao Consórcio de Veículos de Imprensa.

"Durante a semana seguiremos acompanhando a evolução dos números para, na reunião da semana que vem, discutirmos a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras em locais abertos", informou.

O atual decreto segue em vigor até o próximo dia 20/03 e, até lá, seguiremos avaliando os números, para, na próxima reunião, discutirmos a possibilidade da flexibilização do uso de máscara em locais abertos. — Sarto (@sartoprefeito12) March 11, 2022

O decreto atual segue válido até dia 20/3 (domingo). Durante a semana seguiremos acompanhando a evolução dos números para, na reunião da semana que vem, discutirmos a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras em locais abertos. (cont) pic.twitter.com/wHWzRtdFzE — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) March 11, 2022

