Ceará: Abrasel solicita dispensa de máscaras para locais que exijam passaporte

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) solicitou ao governador Camilo Santana (PT) que os estabelecimentos que exijam o passaporte sanitário possam dispensar a obrigatoriedade do uso de máscaras para clientes e trabalhadores que estejam imunizados. O documento, assinado no dia 2 de março, usa como argumento uma fala de Camilo durante uma live, em que ele considera que já há uma “estabilidade de casos” de Covid-19.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) afirmou, contudo, que a flexibilização do uso de máscaras não tem sido pauta das reuniões do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, e nem há previsão para tais discussões. A pasta não confirmou se recebeu o ofício enviado pela Abrasel.

Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará, ponderou que a intenção da entidade não é exigir uma liberação imediata do uso de máscaras, mas iniciar o debate entre os representantes de setores econômicos e a administração estadual. “Queremos entender quais os riscos, pautados em números epidemiológicos. Essa troca de informação é muito importante para o debate”, explica.

Ele argumenta que a experiência de outros estados e países que já decidiram por desobrigar as máscaras pode ser uma referência para o Ceará. “Muitas decisões para restrição foram tomadas com base nas experiências de outros lugares. É interessante pensar nisso para as flexibilizações também”, enfatiza. Righetto cita como exemplo os casos do Rio de Janeiro, que dispensou o uso de máscaras a partir desta terça-feira, 8, e de São Paulo, onde a medida foi adotada para áreas abertas.

O presidente argumenta ainda que o controle do uso de máscara nos restaurantes tem se tornado mais difícil, devido ao relaxamento dos clientes ao uso do item obrigatório. “Parece ser algo simples, mas para um restaurante com 60 pessoas, que é um número baixo para o setor, é difícil ter esse monitoramento de todos os clientes”, explica, lembrando que o estabelecimento pode ser multado caso a fiscalização identifique clientes sem máscara.

A intenção de flexibilizar a obrigatoriedade do uso de máscaras também é objetivo da CDL Fortaleza. Ao colunista do O POVO Eliomar de Lima, o presidente do órgão, Assis Cavalcante, disse que vai propor, durante a próxima reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus, a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos até o fim deste mês de março.

O último decreto estadual dispensou o uso obrigatório da máscara tipo N95 a trabalhadores do Estado, em exceção aos que atuam em áreas específicas que exigem o uso do equipamento de proteção contra a doença no protocolo de atividades, como a área da saúde. Durante o anúncio do novo decreto, Camilo explicou que o cenário epidemiológico da Covid-19 no Ceará segue com tendência de queda.

Experiência internacional

Em países europeus, o uso da máscara está sendo flexibilizado durante as últimas semanas. Na Espanha, está permitido sair ao ar livre sem máscaras desde o dia 4 de fevereiro, devido a uma medida anunciada pelo governo. Várias regiões suspenderam ainda as restrições devido à melhora dos indicadores de saúde.

Já na Holanda, a maioria das restrições sanitárias foram suspensas a partir de 25 de fevereiro, devido a uma queda nas hospitalizações e infecções pelo coronavírus. Bares e restaurantes voltarão ao horário de funcionamento de antes da pandemia e haverá o fim da obrigatoriedade do uso de máscara na maioria dos locais públicos, bem como das regras de distanciamento social.

