Covid: procura pela 3ª dose aumenta em Fortaleza após exigência de comprovação

Decreto em vigência a partir desta segunda, 7, determina que entrada em eventos sociais, festivos e esportivos devem exigir obrigatoriamente o passaporte da vacina com as três doses

Ao longo desse fim de semana e nesta segunda-feira, 7, a procura pela terceira dose (D3) da vacina contra a Covid-19 aumentou em Fortaleza. Em grande parte, o crescimento da demanda é reflexo da exigência de passaporte da vacina constando as três aplicações. Na última sexta-feira, 4, o governador Camilo Santana (PT) anunciou a liberação de eventos sociais e esportivos sem limitação de público sob condição de apresentação do comprovante da imunização com a dose de reforço.

Conforme programação da Prefeitura de Fortaleza, o recebimento da terceira dose é liberado sem necessidade de agendamento prévio para fortalezenses acima de 18 anos que completaram quatro meses da segunda dose. O público pode receber a D3, exclusivamente, nos Shoppings Iguatemi e RioMar Fortaleza.

No último sábado, 5, o Centro de Vacinação do RioMar registrou recorde na vacinação com a terceira dose, com cerca de 1,8 mil aplicações. A maior demanda da dose de reforço é justamente do mutirão — casos em que não há necessidade de agendamento —, conforme Aira Ribeiro, coordenadora da vacinação no local.

“Aumentou demais a demanda hoje. Maioria é para D3. Também tem muita criança por causa do agendamento de hoje ser de crianças”, explica. A espera até a imunização dura em torno de 40 minutos, segundo Aira.

A auxiliar administrativa Mônica Aires, 26, vinha postergando o reforço da imunização há um tempo. “Agora o Camilo disse que tem que tomar senão não vai mais poder entrar nos cantos”, relatou. Ela soube da nova determinação na sexta e procurou a vacinação para não ter mais a preocupação.

Jerry Moreno, 31, não havia sido agendado e não sabia da livre demanda para casos em que se completam quatro meses da segunda dose. “Vim aqui no sábado para almoçar e, por curiosidade, vim aqui perguntar e me informaram que eu já podia tomar. Não sabia”, disse o vendedor.

Ele foi se vacinar acompanhado da prima, Katyelly Moreno, 26. “Já tinha dado o período mas eu não sabia que você podia chegar no local e receber, soube por terceiros e aproveitei para vir”, disse a atendente. Além disso, ela ficou mais atenta após o anúncio da cobrança do passaporte vacinal incluindo a dose de reforço.

Rayssa Barbosa, 22, teve de faltar no dia do agendamento, há cerca de uma semana, pois estava trabalhando. Por isso, ela foi receber a D3 na tarde desta segunda, no Iguatemi. A estudante tentou receber o imunizante outra vez, mas chegou após o horário limite para a vacinação. “Eu já queria vir. Já vinha tomar mas depois disso (anúncio do novo decreto), reforçou, pensei: Não vou mais adiar nenhum dia”, relatou.

No caso de Candice Maria, 40, a imunização com D3 foi postergada porque a advogada estava com Covid-19 no dia agendado para a vacinação. “Assim que passaram (os 30 dias), já providenciei para vir”, disse. Segundo ela, o serviço foi “rápido e organizado”, apesar do aumento da demanda.

Covid-19: faltosos da 3ª dose

Até cerca de uma semana atrás, a taxa de abstenção para a terceira dose era de 32,9%. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 1.321.505 pessoas foram agendadas para receber a terceira dose até dia 1º. Do total, 885.653 compareceram para receber o imunobiológico e 435.852 faltaram a convocação.

Os casos mais graves e os casos que vão a óbito na terceira onda são em sua maioria em pacientes "nas faixas etárias extremas - pacientes idosos, com comorbidades e, fundamentalmente, aqueles que não tinham a dose de reforço (D3)".

