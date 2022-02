Anvisa aprova registro do primeiro autoteste para Covid-19 no Brasil

O produto da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos foi aprovado para uso com amostra de swab nasal não profunda. O resultado sai após 15 minutos

Nesta quinta-feira, 17, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, primeiro autoteste para Covid-19 do Brasil. Após 16 dias de avaliação, o produto da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos foi aprovado para uso com amostra de swab nasal não profunda. O resultado sai após 15 minutos.

A publicação do registro está na Resolução RE 533/2022, publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU). A Agência informa que a disponibilidade do produto no mercado depende da empresa. Confira as orientações de uso do Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno.

Segundo informações da Agência, uma série de requisitos técnicos é analisada para a concessão do registro, como a usabilidade e o gerenciamento de risco, que servem para adequar o produto para uso por pessoas leigas dando maior segurança.

Avaliação aponta que o produto atendeu aos critérios técnicos definidos pela Anvisa. O desempenho também foi avaliado e aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), conforme estabelecido no Plano Nacional de Expansão da Testagem (PNE) do Ministério da Saúde (MS).

