Criança com menos de 2 anos morre por Covid-19 no interior do Ceará

Desde o início da pandemia, 151 cearenses com até 4 anos morreram de Covid-19

Um menino de 1 ano e 8 meses morreu, na madrugada dessa sexta-feira, 4. O garoto, natural de Itarema, não resistiu às complicações da Covid-19, após ser acolhido e internado em estado grave no Hospital Regional Norte (HRN).

Em nota, o HRN confirmou o caso e prestou suas condolências. "Todos que fazemos a saúde do Estado nos solidarizamos com a dor da família", afirmou o comunicado.

O prefeito de Itarema, Elizeu Monteiro, usou as redes sociais para lamentar a morte e se solidarizar com a família. "Aproveito o ensejo e já convido a todos os pais para levarem suas crianças, com idade de 5 anos acima, para se vacinarem e se protegerem desse vírus que ainda circula em nosso meio e continua a fazer vítimas. Vacinar salva vidas!", continuou na postagem.

Na última quarta-feira, 2, um menino de dois anos morreu devido à Covid-19. A criança estava sendo atendida no Hospital Maria Amélia, em Juazeiro do Norte, e foi transferida para o Hospital São Camilo, no Crato. Apesar dos cuidados, não resistiu à doença.

Conforme dados da plataforma IntegraSUS, desde o início da pandemia, 27.554 cearenses com até 4 anos foram diagnosticados com Covid-19 e 151 morreram em decorrência da doença. Os dados foram atualizados neste sábado, 5, às 14h38min.

