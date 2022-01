Testes para Covid: 18% das pessoas que agendam no Sesi não comparecem

O Sesi Ceará tem 18% de faltosos entre as pessoas que agendam teste de Covid-19 nas unidades da rede, o que atrapalha otimização do atendimento

Entre os dias 10 e 18 de janeiro, 5.003 testes para Covid-19 foram realizados nos seis centros abertos pela parceria entre a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e a rede Sesi. Desse total, 3.319 foram nas três unidades de Fortaleza. Entretanto, o número poderia ser maior. Conforme o Sesi, "está em 18% o percentual de faltosos".

"Hoje estamos com seis centros, com capacidade 1.500 testes por dia somando todos eles e a demanda está em 100% desse total", explica Veridiana Aragão, gerente de Saúde do Sesi Ceará. "Mas a gente precisa realmente do comparecimento, para que possa otimizar toda essa estrutura que está sendo ofertada."

Sobre o assunto Covid: Sesa deve divulgar novos Centros de Testagem gratuita até o fim da semana

Anvisa decide nesta quarta-feira, 19, se libera autoteste de Covid-19 no Brasil, veja como funciona

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos centros no Sesi, a Sesa disponibiliza outros seislocais para testagem gratuita. "Com exceção dos testes no Hotel Excelsior, todos são por agendamento. As agendas são liberadas a cada dois dias, justamente para evitar as faltas. Se você agendou e não poderá comparecer, é possível cancelar pelo Saúde Digital e deixar o horário vago para uma outra pessoa", orienta Ricristhi Gonçalves, secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa. "E a gente vai ampliar o número de centros de testagem. Não somente em Fortaleza, como também no Interior."

A secretaria lembra ainda a recomendação de fazer autoquarentena caso apresente sintomas gripais, independente de ter feito teste ou de qual tipo de teste foi feito. "O que nós temos observado é que a grande maioria dos casos tem evoluído bem", tranquiliza Ricristhi. "Observe os sintomas, se mantenha isolado das pessoas, use uma boa máscara. Você está se protegendo e protegendo as outras pessoas. Caso agrave ou os sintomas persistam por mais de 10 dias, procure assistência hospitalar."

Centros de testagem em funcionamento

Para realizar o agendamento, acesse a plataforma Saúde Digital no endereço digital.saude.ce.gov.br e procure a seção Serviços Covid-19.

Hotel Excelsior - Praça do Ferreira – Endereço: Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro de Fortaleza – de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas – por ordem de chegada;

Drive-thru HGF – Endereço: Rua Juiz Renato Silva – Papicu – por agendamento na plataforma Saúde Digital;

Drive-thru RioMar Kennedy – Endereço: Avenida Sargento Hermínio, 3100 – Presidente Kennedy – por agendamento na plataforma Saúde Digital;

CT para Viajantes no Aeroporto Internacional de Fortaleza – exclusivo para passageiros em desembarque;

CT para Viajantes na Rodoviária de Fortaleza (Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé) – exclusivo para passageiros em desembarque;

CT para Viajantes no Aeroporto de Juazeiro do Norte – exclusivo para passageiros em desembarque;

Sesi Centro – Endereço: Rua Padre Ibiapina, 1449 – Jacarecanga, Fortaleza – por agendamento;

Sesi Parangaba – Endereço: Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba, Fortaleza – por agendamento;

Sesi Barra do Ceará – Endereço: Rua Florêncio de Alencar, 900 – Barra do Ceará, Fortaleza – por agendamento;

Sesi Maracanaú – Endereço: Avenida Senador Virgílio Távora, 1103 – Distrito Industrial – por agendamento;

Sesi Juazeiro do Norte – Endereço: Rua José Marrocos, 2265, Pirajá – por agendamento;

Sesi Sobral – Endereço: Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 1003 – Centro – por agendamento.

Tags