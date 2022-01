Covid-19: passaporte da vacina passa a ser exigido em templos religiosos de Sobral

O passaporte vacinal da Covid-19 passou a ser exigido na entrada dos templos religiosos de Sobral, a 234,8 quilômetros de Fortaleza, desde essa segunda-feira, 17. A medida segue orientações do último Decreto Municipal de combate a Covid-19, publicado no dia 15 de janeiro, pela Prefeitura Municipal. A orientação segue valendo até pelo menos o próximo dia 30. A medida busca evitar aumento de casos do coronavírus no Estado, que vem registrando alta após a presença da variante Ômicron.

Conforme o decreto municipal de Sobral, a apresentação do documento vacinal é exigido para o "ingresso de pessoas em eventos de qualquer natureza e porte, restaurantes, bares, academias, bancos, rodoviária e templos religiosos". O passaporte sanitário da Covid-19 atesta que a pessoa completou o esquema vacinal com as duas doses da vacina contra a doença, além da dose de reforço, a D3. Ele pode ser apresentado no meio físico ou digital.

A Diocese de Sobral informou ao O POVO, na manhã desta quarta-feira, 19, por meio de ligação telefônica, que ainda não emitiu comunicado oficial sobre a medida para as igrejas e paróquias em que administra na região, ordenando a exigência do comprovante da vacina. A entidade apenas informou que segue orientações dos decretos municipal e estadual, mas que não ordenou a medida.

Ao todo, a Diocese de Sobral é composta de 44 Paróquias e de três Áreas Pastorais organizadas em quatro Regiões Episcopais: Episcopal Sede, Episcopal do Araras, Episcopal do Acaraú e Episcopal do Coreaú. Além das igrejas e paróquias presentes no município de Sobral, a Diocese administra também instituições nas cidades de Forquilha, Cruz, Morrinhos, Marco, entre outras.

O POVO entrou em contato, nessa terça-feira, 18, com a Arquidiocese de Fortaleza, Diocese de Itapipoca, Crato, Quixadá, Limoeiro do Norte, Iguatu, Crateús e Tianguá, por meio de e-mail, mensagens no WhatsApp e ligações telefônicas, para saber se medida também foi adotada nas demais regiões e aguarda resposta das entidades.

Por e-mail, a Diocese de Itapipoca informou que segue orientações dos decretos estadual e municipal. No município, não há ainda exigência do passaporte sanitário na entrada dos templos religiosos. As demais dioceses não responderam até o fechamento desta matéria.



