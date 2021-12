Covid-19: Fortaleza tem 13,3% da população adulta vacinada com a D3

Em Fortaleza, aproximadamente 253,7 mil pessoas —número equivalente a 13,3% da população adulta — está vacinada com dose de reforço (D3) contra a Covid-19. A cobertura vacinal foi divulgada pelo coordenador das redes de atenção primária e psicossocial, Erlemus Soares, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em entrevista ao O POVO nesta quinta-feira, 16. Para avançar no reforço da imunização, o mutirão da D3, iniciado na última segunda-feira, 13, na Capital, segue até o próximo domingo, 19.

De acordo com o Vacinômetro da SMS, no entanto, o número de vacinados que receberam a terceira dose na Capital já ultrapassou os 259 mil. A última atualização da plataforma foi realizada às 0h23min do dia 6 de dezembro.

Só nesta quinta, 16, mais de 12 mil pessoas já haviam recebido o reforço na imunização, divulgou Erlemus. A Secretaria de Saúde de Fortaleza, no entanto, não divulgou o balanço parcial do mutirão da D3 até o momento. Conforme a última atualização do vacinômetro, da Prefeitura de Fortaleza, no dia 9 de dezembro, o total de 284.364 doses da D3 foram aplicadas na população residente na Capital.

De acordo com Erlemus Soares, o impacto do mutirão da dose de reforço tem sido positivo. “Acredito que foi uma ação exitosa porque aumentou bastante a procura. A gente resolveu nesses dois dias, por exemplo, continuar com essa estratégia de continuar vacinando as pessoas através dessa campanha do mutirão”, disse.

A campanha de mutirão da D3 vem ocorrendo no Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, na modalidade drive-thru nos salões de acolhimento. Também hoje, a Capital iniciou o reforço da imunização das pessoas que receberam a vacina da Janssen. Conforme Erlemus, 442 pessoas receberam a D2 da vacina hoje. Nesta quinta, foram aproximadamente 3 mil pessoas agendadas para receber o imunizante de dose única.



