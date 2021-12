Ceará recebe mais de 249 mil doses de vacina em lotes da Pfizer e Janssen nesta terça

Na manhã desta terça-feira, 14, o Ceará recebe mais um lote de imunizantes contra a Covid-19. De acordo com o anúncio realizado pelo governador Camilo Santana, pelas redes sociais, 249.820 doses de vacinas chegam ao Estado, sendo 90.700 da Janssen e 159.120 da Pfizer, o lote será utilizado para doses de reforço.

Bom dia a todas e a todos! Ótima notícia para a sequência da imunização dos cearenses. Receberemos nesta manhã mais 249.820 doses de vacinas contra a Covid, sendo 90.700 da Janssen e 159.120 da Pfizer, que serão utilizadas como reforço. (cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 14, 2021

O governador destacou que, até o momento, 13.828.494 doses já foram aplicadas em todo o estado. De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), mais de 6,9 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, outras 5,9 milhões já estão com a segunda dose.

Ainda de acordo com os dados da Sesa, 167.091 pessoas receberam a dose única no Estado. Até o último dia 12, data da última atualização do Vacinômetro, 738.557 pessoas já haviam tomado a dose de reforço, e outras 6.557 receberam a dose adicional.

