Covid-19: Fortaleza inicia mutirão de vacinação da 3º dose

A manhã desta segunda-feira, 13, marcou o início do mutirão de aplicação da terceira dose (D3), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Pessoas que receberam a segunda dose (D2) dos imunizantes até o dia 12 de julho e ainda não tomaram a dose de reforço, podem comparecer no local, sem a necessidade de agendamento prévio.

O mutirão ocorre até a próxima quarta-feira, 15. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), a livre demanda da D3, sem exigência do agendamento prévio, ocorrerá somente durante o mutirão e exclusivamente no Centro de Eventos. Ainda segundo a pasta, nos dias seguintes à ação, os locais de vacinação atenderão à programação diária de agendamentos.

O POVO foi ao Centro de Eventos e acompanhou a primeira manhã do mutirão. O processo de vacinação acontecia de forma rápida e agradou aqueles que foram até o local em busca de mais uma dose dos imunizantes.

Durante o mutirão, o atendimento está sendo realizado em um dos salões do prédio, assim como no estacionamento, onde o motorista pode optar entre estacionar o carro e ser atendido fora dele ou mesmo aguardar o atendimento na própria fila do drive-thru.

A servidora pública Zenilse Rebouças, 61, foi uma das que esperou a sua vez dentro do seu carro. Ela elogiou a velocidade do atendimento. "Eu estou aqui hoje porque vi no jornal, ontem, que teria o mutirão. Eu já estava doida por essa terceira dose. Foi rápido e muito tranquilo, só posso agradecer."

Quem não estava de carro ou simplesmente optou por receber a 3ª dose em um dos salões do prédio também encontrou facilidade, é o que conta Zuleide Barros, 60. "Aqui está tudo ótimo, foi tudo maravilhoso. Todos muito educados e tudo muito rápido, acho que não esperei nem cinco minutos. Estou feliz agora que recebi a terceira dose", comemorou.

O atendimento no Centro de Eventos acontece das 9 às 17 horas. É necessário apresentar documentos pessoais e o cartão de vacinação, além de ter, no mínimo, 18 anos.

