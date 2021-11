Portugal detecta 13 casos da variante ômicron em jogadores do Belenenses

Os 13 casos de Covid-19 identificados nos jogadores do clube Belenenses SAD, que por esta razão não teve atletas suficientes para a partida de sábado contra o Benfica, estão provavelmente associados à nova variante ômicron do coronavírus, anunciou o Instituto Nacional de Saúde (JNSA).

"Os testes preliminares realizados pelo INSA sugerem fortemente que os 13 casos associados aos jogadores do Belenenses SAD estão relacionados com a variante de preocupação ômicron", informou a agência pública.

Em caso de confirmação, estes serão os primeiros casos da variante detectados em Portugal.

De acordo com o organismo, um dos jogadores viajou recentemente para a África do Sul.

A partida de sábado provocou grande polêmica porque foi interrompida apenas no início do segundo tempo, quando o Belenenses SAD tinha seis jogadores e o Benfica vencia por 7-0.

O jogo foi chamado por muitos de "farsa" e "vergonha".

O modesto clube do bairro de Belém em Lisboa se viu em uma situação surreal: privado de 14 jogadores do elenco por um surto de covid, além do treinador e vários integrantes da comissão técnica, o Belenenses teve que escalar jogadores improvisados, incluindo um goleiro na posição de atacante. E ainda assim só entrou em campo com nove atletas, sem substitutos no banco de reservas.

Após o intervalo, a situação insólita entrou no campo do absurdo: com 7-0 no placar e apenas sete jogadores no gramado - dois afirmaram que estavam lesionados -, o Belenenses voltou ao gramado para o segundo tempo, que nem chegou a começar porque um dos atletas caiu no gramado, supostamente lesionado e sem condições de prosseguir na partida.

Isto obrigou o árbitro a encerrar o jogo, pois a regra determina que a partida não pode continuar se uma das equipes está com menos de sete atletas.





