Ceará registra ocupação de 47,56% das UTIs por pacientes com Covid-19

Informação foi atualizada às 18h10min de quarta-feira, 24, no IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

O Ceará registrou ocupação de 47,56% das suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento de Covid-19. Adultos ocupam 46,31% dos leitos de UTIs. Os dados da plataforma IntegraSUS, da Secretária da Saúde do Estado (Sesa), atualizados até às 18h10min desta quarta-feira, 24, também mostram o índice de ocupação de 66,67% em UTIs infantis.

Leitos de UTI destinados ao atendimento neonatal correspondem a 25%. A ala de atendimento de gestantes continua sem registrar internações no Ceará. O monitoramento considera unidades médicas públicas e particulares.

Até o momento, a taxa média de ocupação das enfermarias está em 23,13%, com os leitos voltados para adultos com ocupação de 12,84%. Já a ala infantil registra ocupação de 51,2%. Os leitos voltados para atendimento neonatal e de gestantes não apresentam registro.

Ceará soma 24.615 óbitos e 949.400 casos de Covid-19

O Estado ainda tem 17 pessoas aguardando transferência para leitos de enfermaria — sendo oito delas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras sete em unidades hospitalares municipais. Outros cinco cearenses aguardam transferência para leitos de UTI, sendo dois deles na UPA e outros cinco em unidades hospitalares municipais. Os dados são da atualização desta quarta-feira, 24, às 18h32min.

Leitos de UTI

Em toda a pandemia no Ceará, o dia que teve maior taxa de ocupação em leitos de UTI, no Estado, foi 19 de abril deste ano. Naquele dia, 1.545 pessoas estavam internadas nos 1.639 leitos ativos — ou seja, 94,2% dos leitos estavam ocupados.



Já o dia em que mais leitos estavam abertos em unidades de terapia intensiva também foi em abril, no dia 6, quando havia 1.717 leitos ativos para pacientes com Covid-19 no Ceará. Destes 92,4% estavam ocupados (havia 1.586 pacientes internados).



Leitos de enfermaria

Esse 6 de abril, em 2021, também foi o dia com mais leitos de enfermaria ativos. Eram 3.648 leitos e 2.908 pessoas internadas. A ocupação na enfermaria, naquele dia, era de 79,7%.



A maior taxa de ocupação nas enfermarias específicas para Covid-19 no Ceará também ocorreu em abril deste ano, no dia 20, um dia depois da maior taxa ter sido atingida também nos leitos de UTI. Naquele dia 20 de abril, a taxa de ocupação na enfermaria Covid-19 chegou a 83,9% dos 3.226 leitos. Foram 2.708 pessoas internadas.

