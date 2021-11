Vacina da Pfizer é 100% eficaz em adolescentes durante longo período, aponta estudo

Ensaios clínicos desenvolvidos entre entre novembro de 2020 e setembro de 2021 mostram alto nível de eficácia do imunizante no público de 12 a 15 anos por um longo período após a segunda dose

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech oferece 100% de eficácia em adolescentes de 12 a 15 anos de idade por um longo período. É o que garantem as próprias farmacêuticas, a partir dos resultados de um estudo específico para esta faixa etária. A pesquisa mostrou que após a administração da segunda dose do imunizante, o nível de proteção permanece alto por pelo menos quatro meses.



O ensaio clínico contou com a participação de 2.200 participantes com idades entre 12 e 15 anos. Todos eles foram monitorados nos 120 dias após a D2. Entre adolescentes que receberam o placebo, houve 30 casos de Covid-19, enquanto no grupo dos vacinados não foi registrado nenhum infectado. Com isso, restou comprovada a eficácia de 100% contra os casos sintomáticos da doença.



De acordo com Albert Bourla, chefe da Pfizer, os dados foram coletados e processados entre novembro de 2020 e setembro de 2021. "Nenhuma preocupação séria de segurança foi observada entre os indivíduos com pelo menos seis meses de acompanhamento".



O executivo ainda acrescentou que os resultados do novo estudo "fornecem confiança adicional na eficácia e no perfil de segurança de nossa vacina em adolescentes".



Atualmente, a vacina da Pfizer é a única que possui autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada adolescentes brasileiros a partir de 12 anos.



