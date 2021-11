Covid-19: Ceará tem 119 pacientes em UTI e 132 em enfermaria

Informação foi atualizada às 21h10min de sábado, 20, no IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

De acordo com informações atualizadas 21h10min desse sábado, 20, no IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), há, em todo o Estado, 119 pacientes internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específicos para Covid-19 e outros 132 em vagas em enfermaria. Ao todo, havia 232 leitos de UTI ativos no Estado, o que leva a uma taxa de ocupação de 51,2%. Já na enfermaria, a ocupação era de 23,6% das 559 vagas disponíveis.

Tanto em UTI quanto em enfermaria, há adultos e crianças internados. Nas UTIs, estão internados 107 adultos e 12 crianças. A maior parte dos adultos (49) está na região de saúde de Fortaleza, enquanto outros 28 estão internados no Cariri e 25, em Sobral. Já na enfermaria, são 50 adultos. De acordo com o IntegraSUS, todas as 82 crianças internadas em enfermaria, assim como as que estão em UTI, também estão na região de saúde de Fortaleza, no Sopai - Hospital Infantil e no Hospital Infantil Albert Sabin.

Leitos de UTI

Em toda a pandemia no Ceará, o dia que teve maior taxa de ocupação em leitos de UTI, no Estado, foi 19 de abril deste ano. Naquele dia, 1.545 pessoas estavam internadas nos 1.639 leitos ativos — ou seja, 94,2% dos leitos estavam ocupados.



Já o dia em que mais leitos estavam abertos em unidades de terapia intensiva também foi em abril, no dia 6, quando havia 1.717 leitos ativos para pacientes com Covid-19 no Ceará. Destes 92,4% estavam ocupados (havia 1.586 pacientes internados).



Leitos de enfermaria

Esse 6 de abril, em 2021, também foi o dia com mais leitos de enfermaria ativos. Eram 3.648 leitos e 2.908 pessoas internadas. A ocupação na enfermaria, naquele dia, era de 79,7%.



A maior taxa de ocupação nas enfermarias específicas para Covid-19 no Ceará também ocorreu em abril deste ano, no dia 20, um dia depois da maior taxa ter sido atingida também nos leitos de UTI. Naquele dia 20 de abril, a taxa de ocupação na enfermaria Covid-19 chegou a 83,9% dos 3.226 leitos. Foram 2.708 pessoas internadas.

