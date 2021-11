Reino Unido estende 3ª dose da vacina anticovid para 40+

O Reino Unido estenderá a terceira dose da vacina anticovid-19 para pessoas entre 40 e 49 anos, depois que as autoridades científicas deram sinal verde nesta segunda-feira, 15.

Os especialistas do comitê conjunto sobre vacinação e imunização (JCVI, na sigla em inglês) anunciaram que todos os adultos nessa faixa etária poderão ter acesso a uma terceira injeção, seis meses após terem recebido a segunda - em princípio, da Pfizer/BioNTech, ou uma meia dose da Moderna.

Até agora, em torno de 12,6 milhões de pessoas no Reino Unido receberam a terceira dose. Entre elas, estão pessoas com mais de 50 anos, profissionais de saúde e pessoas mais vulneráveis ao vírus.

O JCVI disse ainda que os adolescentes de 16 e 17 anos, até então autorizados a uma única aplicação, poderão se beneficiar de uma segunda dose da vacina da Pfizer/BioNTech, pelo menos 12 semanas após a primeira.

Os anúncios surgem no momento em que o governo reitera seus apelos à população para que vá receber a dose de reforço. O objetivo é evitar o caos do inverno passado (verão no Brasil), com hospitais saturados com pacientes da covid-19 e de outros vírus sazonais, como a gripe.

"No Natal e durante o inverno, a expectativa é que os vírus respiratórios estarão presentes, e tememos, em especial, que a gripe volte e agrave nossos problemas", declarou o professor Jonathan Van-Tam, do JCVI, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"Os próximos meses poderão ser muito agitados", alertou.

O Reino Unido é um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus, com pelo menos 143.000 mortes.

