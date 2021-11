Centro de vacinação apresenta movimentação tranquila em dia de repescagem

Visando avançar com o processo de imunização contra a Covid-19 em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove a repescagem de vacinação durante durante este fim de semana e no feriado da Proclamação da República, nesta segunda-feira, 15. A repescagem durante o feriadão ocorre das 9 às 17 horas, o público pode se dirigir aos shoppings Iguatemi, RioMar Papicu ou RioMar Kennedy. O POVO foi até o shopping Iguatemi na manhã deste domingo, 14, e acompanhou a movimentação tranquila no local.

Quem precisava colocar o ciclo vacinal em dia contra a Covid-19 aprovou a organização e a velocidade do processo de vacinação. "Foi um atendimento excelente, com ótimos profissionais. Acho que levei dois minutos para ser atendido", conta o bancário Gilvan Carneiro, 34.

Para quem perdeu segunda ou terceira doses, basta procurar um dos centros de vacinação citados portando documentos pessoais (RG e CPF), cartão de vacinação, a comprovação do agendamento anterior para ter acesso ao imunobiológico e um comprovante de residência.

No caso dos imunossuprimidos, é necessário portar a comprovação da imunossupressão. Já os adolescentes que não possuem RG podem optar por levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto que, de acordo com as recomendações da SMS, pode ser o bilhete único ou a própria carteira estudantil.

Confira algumas imagens da ação de repescagem:

