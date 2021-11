Pesquisa desenvolvida por professor da UFCA monitora o percentual de vacinação de docentes e alunos

Pesquisa desenvolvida pelo professor de Ciência da Computação Rafael Perazzo, da Universidade Federal do Cariri (UFCA), monitora o percentual de vacinação contra a Covid-19 em docentes e alunos da instituição. Com olhares voltados para o retorno das aulas presenciais, a iniciativa conta com uma ferramenta, desenvolvida por Rafael, que analisa o percentual de vacinação da UFCA em quatro cidades: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Brejo Santo.

De acordo com dados levantados nas quatro cidades, a UFCA tem cerca de 64% dos docentes que já iniciaram o processo de imunização. Ao todo, a Universidade conta com 324 docentes. Desse número, 208 já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina.

Em relação ao número de alunos, a pesquisa revelou que cerca de 42% dos estudantes já iniciaram o esquema vacinal. Ao todo, são 4.154 estudantes. Sendo que, 1.760 já receberam pelo menos a primeira aplicação do imunizante.

A pesquisa revelou ainda o percentual de vacinação dos técnicos administrativos. Dos 295 técnicos, 238 já receberam pelo menos a primeira dose.

Critérios de coleta de dados

Em Juazeiro do Norte, Crato e Brejo Santo, a análise levou em consideração as pessoas vacinadas com as duas doses da vacina e com a vacina de dose única. Já na cidade de Barbalha, a pesquisa levou em consideração apenas aqueles que tomaram a primeira dose.

Os dados foram obtidos por meio de um sistema que cruzou a lista com os nomes das pessoas vacinadas nas quatro cidades com os nomes dos funcionários da universidade.

"Esse cruzamento foi possível após a obtenção das listas dos vacinados no site dos municípios que foram, posteriormente, processadas por um programa computacional que eu desenvolvi", disse Rafael Perazzo, que também é coordenador de Informação, Monitoramento e Avaliação Institucional da UFCA.

Entretanto, os números pela pesquisa não são completamente exatos. Isso ocorre porque o levantamento utilizou as listas de vacinação divulgadas pelas secretarias de saúde de apenas quatro cidades. Dessa forma, os docentes e alunos que se vacinaram fora dos quatro municípios não integram o percentual obtido.

Perazzo defende que a falta de uma lista integrada de vacinação contribui para a imprecisão do número de imunizados. Entretanto, o percentual obtido por meio do cruzamento de dados é um bom indicador para o retorno das aulas presenciais.

"O conselho universitário da UFCA ainda não deliberou sobre a data do retorno das aulas presenciais. No entanto, tudo leva a crer que serão iniciadas no início de 2022, pois o indicador da vacinação é complementar a um conjunto de outros indicadores analisados e de protocolos de biossegurança que também fazem desse retorno", disse o professor.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho / Rádio CBN Cariri



