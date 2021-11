O POVO realiza live com tema "As mulheres indígenas e sua voz" nesta sexta, 12

Com presença confirmada de lideranças femininas indígenas, O POVO realiza nesta sexta-feira, 12, às 16h, uma live com o tema “Mulheres Indígenas e Sua Voz”, com mediação da jornalista Regina Ribeiro, editora do O POVO Mais.

Evento discutirá o tema de série documental "Mulheres Sabiás", que mostrou a existência de 20 lideranças indígenas no Brasil. Destas, 6 estão no Ceará, que conta ainda com a primeira mulher Cacique do País e América Latina. Nesta live, liderança feminina indígena, identidade e terra nortearão a conversa entre Flávia Oliveira, repórter do OP+ e as caciques Juliana Jenipapo-Kanindé e Marciane Tapeba.

As convidadas

Juliana Jenipapo-Kanindé

Cacique Juliana Jenipapo-Kanindé mora na Terra Indígena Lagoa da Encantada, no município de Aquiraz, e é filha de cacique Pequena, a primeira mulher cacique da América Latina. É diretora da escola indígena da aldeia, mestranda em Antropologia pela UFC e coordena a Articulação das Mulheres Indígena do Ceará (Amice).

Marciane Tapeba

Marciane Tapeba tem 29 anos e mora em Caucaia, onde é uma das lideranças da etnia que possui o maior número de indivíduos no estado. É secretária executiva do Conselho Distrital de Saúde Indígena Indígena do Ceará e vice-coordenadora da Amice.

Debatedora

Flávia Oliveira é repórter do OP+. Estudou Antropologia no mestrado associado da UFC e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).





Serviço

Live: "As mulheres indígenas e sua voz"

Quando: sexta-feira, 12 de novembro, às 16h

Onde: ao vivo pelo perfil no Facebook e canal no YouTube do O POVO.

