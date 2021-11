Covid-19 foi a principal causa da procura de pacientes pelo Samu Ceará em 2021

A Covid-19 foi a principal causa da procura de pacientes pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará em 2021. Foram mais de 16 mil atendimentos para a infecção pelo novo coronavírus até o mês de outubro, além das ocorrências comuns aos profissionais, como acidentes com motocicletas (9.624); AVC (4.314); infarto (3.607) e surto psiquiátrico (2.726). De acordo com o Governo do Estado, foram ao todo 70.784 atendimentos de janeiro a outubro, o que corresponde a uma média de sete mil mensais, em todos os municípios cearenses.

Segundo a diretora-geral do Samu Ceará, Eliana Lima, a pandemia mudou drasticamente a rotina de toda a rede de saúde. Mas, além da Covid-19, o aumento dos chamados pelo Samu também foi decorrente da ampliação que começou a ser implementada no fim de 2019. No fim do semestre passado, o município de Sobral, que antes era municipalizado, foi incorporado ao Samu Ceará.



A somatória de atendimentos nos dez primeiros meses deste ano representa um acréscimo de 10,5% em relação ao número de atendimentos de todo o ano de 2020 (64.071) e 30,7% se comparada a 2019 (54.151), ano em que foram anunciadas ampliação e expansão do Samu Ceará para todo o Estado.



Eliana explica que com o avanço da vacinação e de outras medidas que dizem respeito ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, já houve uma queda nos atendimentos por Covid, especialmente, a partir do mês de junho.



Atualmente, o equipamento conta com 163 bases reguladas por três centrais – Eusébio, Cariri e Sobral – que atendem aos 183 municípios nas cinco Regiões de Saúde, exceto Fortaleza, onde o serviço é municipalizado.

Quando o Samu pode ser acionado?

O Samu Ceará pode ser acionado por meio do número 192 para ocorrências consideradas de urgência ou emergência. São elas:

- Suspeitas de AVC;

- Infarto;

- Crises hipertensivas;

- Afogamentos;

- Choque elétrico;

- Acidentes automobilísticos;

- Queimaduras graves;

- Engasgos;

- Intoxicação ou-envenenamento;

- Surtos psiquiátricos;

- Agressões por arma de fogo ou arma branca;

- Falta de ar intensa;

- Transferência inter-hospitalar de doentes graves, entre outras.

O Samu cobre cerca de 85% da população brasileira, alcançando mais de 173 milhões de pessoas no País.



