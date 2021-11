Fortaleza não registra mortes por Covid-19 há 20 dias, aponta IntegraSUS

A Secretaria da Saúde do Ceará alerta, no entanto, que a estatística pode mudar, porque o envio de informações pode ter atraso de até sete dias. Desde o início de novembro, a marca de mortes não supera 10 registros diários

Fortaleza não registra mortes por Covid-19 há 20 dias, desde o dia 22 de outubro deste ano, de acordo com dados desta quarta-feira, 10, do IntegraSUS, plataforma de monitoramento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A pasta alerta, no entanto, que a estatística pode estar sujeita a correções, visto que o envio das informações pode ter atraso de até sete dias. Desde o início da pandemia, 9.825 fortalezenses morreram em decorrência da crise na saúde.

O período mais crítico da pandemia na Capital aconteceu durante o primeiro semestre deste ano, especialmente entre os meses de março e maio, quando mais de 100 óbitos foram confirmados diariamente por cerca de 10 dias. Já desde o dia 2 de julho, os registros têm ficado abaixo de 20 mortes por dia. A marca cai ainda mais a partir do início de setembro, quando os óbitos ficam abaixo de 10 confirmações diárias.

Com 269 óbitos em investigação por Covid-19, a média diária de óbitos desde o início da pandemia é de 44,86. Um a cada quatro fortalezenses que morreram tinham algum tipo de comorbidade e a média de idade entre os óbitos é de 68 anos. No último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Fortaleza (SMS), os especialistas ressaltaram que, apesar da diminuição dos casos, a transmissão da doença deve ser rigorosamente monitorada.

No documento, a pasta argumenta que ainda há transmissão comunitária da doença, ainda que limitada, e houve a introdução da variante Delta. “O cenário atual guarda similaridades com o que foi observado em agosto de 2020, reflexo do fim de um ciclo epidêmico. Agora, no entanto, a diminuição das fatalidades é potencializada pela vacinação de um grande contingente populacional”, argumenta a pasta.

Em relação à imunização, 1.752.797 fortalezenses completaram o esquema vacinal, com duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19, de acordo com postagem desta quarta-feira, 10, nas redes sociais da gestão municipal. O número é equivalente a 64,8% da população da Capital, conforme projeção para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já com pelo menos uma das duas doses, o que garante proteção parcial contra a doença, são 76,5% dos fortalezenses vacinados.

