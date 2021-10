Ceará segue sem registrar gestantes e recém-nascidos internados por Covid-19

O Ceará registra ocupação de 41,04% das suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento de Covid-19. Adultos ocupam 36,98% dos leitos de UTIs. Os dados da plataforma IntegraSUS também mostram o índice zerado de gestantes internadas pela doença — tanto nas UTIs quanto nos leitos de enfermaria. Os dados se referem à atualização de 15h04min desta segunda-feira, 25, da Secretária da Saúde do Estado (Sesa).

Em análise mais detalhada, os índices de ocupação das UTIs neonatal e da enfermaria neonatal também estão zerados no Ceará. A taxa de ocupação das enfermarias está em 22,22%: um total de 9,04% na enfermaria adulto e outros 56,88% de ocupação na enfermaria infantil. Mesmo com os baixos índices, a UTI infantil atingiu o índice de 94,74% de ocupação nesta segunda, com ocupação de 18 leitos dos 19 que estão ativos no Estado. O monitoramento considera unidades médicas públicas e particulares. Sobre o assunto Moderna aponta boa resposta de sua vacina contra Covid em crianças de 6 a 11 anos

No Hospital Leonardo da Vinci (HELV), referência no tratamento da doença no Estado, 19 leitos estão ativos na UTI adulto, sendo 13 deles ocupados com pacientes doentes pela Covid-19. Sete dos nove leitos ativos na enfermaria também estão ocupados.

O Estado tem 18 pessoas aguardando transferência para leitos de enfermaria — sendo nove delas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras nove em unidades hospitalares municipais. Outros três cearenses aguardam transferência para leitos de UTI, sendo dois de unidades hospitalares municipais e um em uma UPA. Os dados são da atualização desta segunda, 25, às 15h04min.

