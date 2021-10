Covid-19: Rússia registra nova variante mais contagiosa que a Delta

Identificada como AY.4.2, uma nova variante do coronavírus vem gerando preocupação nas autoridades de saúde da Rússia. Nesta quinta-feira, 21, a agência de notícias RIA Novost informou que o país vem registrando novos casos de uma nova variante, que é considerada ainda mais contagiosa do que a Delta.

O pesquisador sênior do órgão de vigilância do estado, Kamil Khafizov, informou que é possível que a nova variante se espalhe rapidamente pelo país. Assim, a variante Delta poderia ser substituída de forma a provocar um aumento considerável de novos casos. As informações são do Metrópoles.

Atualmente, a Rússia passa por um momento delicado da pandemia com aumento significativo de novos casos e óbitos diariamente. O país chegou a registrar nessa quarta-feira, 20, o recorde diário de 1.028 mortes e 34.073 novas infecções.

Em dezembro de 2020, o país lançou uma vacina própria contra a Covid-19, sendo um dos primeiros a fabricar um imunizante. O país, no entanto, não conseguiu fazer com que as pessoas aderissem à vacinação em massa. Atualmente, apenas 32% da população foram imunizadas, de acordo com um levantamento do portal Our World in Data, da Universidade de Oxford.

