Ceará não registra gestantes nem recém-nascidos internados por Covid-19

Índices mostram que os índices de internação continuam zerados tanto para as gestantes quanto nas unidades de UTI e Enfermarias Neonatais. Outros dez pacientes aguardam transferência para leitos de UTI no Ceará

O Ceará registra ocupação de 45,83% das suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento de Covid-19. Os dados da plataforma IntegraSUS também mostram o índice zerado de gestantes internadas pela doença - tanto nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) quanto nos leitos de enfermaria. A última atualização das informações fornecidas pela Secretária da Saúde do Estado (Sesa) foi às 18h03min deste domingo, 17.

Em análise mais detalhada, o índice de ocupação das UTIs neonatal e da enfermaria neonatal também estão zerados no Ceará. A taxa de ocupação das enfermarias estão em 19,76%: um total de 10,03% na enfermaria adulto e outros 42,22% de ocupação na enfermaria infantil. Mesmo com os baixos índices, a UTI infantil continua com ocupação de 80% neste domingo. O monitoramento considera unidades médicas públicas e particulares.

No Hospital Leonardo da Vinci (HELV), referência no tratamento da doença no Estado, 20 leitos ativos na UTI adulta, sendo 12 deles ocupados com pacientes doentes pela Covid-19. Oito dos dez leitos ativos na enfermaria também estão ocupados.

Em um dos hospitais de campanha do Estado, a unidade Dr. Francisco Alves tem 30 leitos ativos de UTI adulta, sendo quatro deles ocupados. Outros 20 leitos de enfermaria também estão ativos no hospital e dois deles estão ocupados com pacientes. Já o Hospital de Campanha de Juazeiro do Norte tem dois dos 24 leitos ativos de enfermaria adulto indisponíveis.

O Estado tem dez pessoas aguardando transferência para leitos de UTI - sendo cinco delas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras cinco em unidades hospitalares municipais. Outros 14 cearenses aguardam transferência para leitos de enfermaria, sendo 6 deles da UPA e outros oito de unidades hospitalares municipais. Os dados foram atualizados pela última vez hoje, 17, às 18h32min.

Vacinação em Fortaleza nesta segunda-feira (18/10)

Nesta segunda-feira, 18 de outubro (18/10), espera-se que mais de 30 mil pessoas sejam imunizadas nos pontos de imunização da Capital, como os postos de saúde. Entre os agendamentos, D2 e D3 estão previstas, além das repescagens.

A Prefeitura continuará atendendo os fortalezenses que faltaram ao agendamento anterior da segunda dose da vacina AstraZeneca em locais de atendimento específico. Os que receberam a D1, chegaram a data limite e não foram agendados anteriormente devem aguardar novas doses por parte do Ministério da Saúde. Aos que perderam a segunda dose da CoronaVac ou Pfizer, o Centro de Eventos possui todos os imunobiológicos e os demais pontos de vacinação seguem uma programação diária. Confira o cronograma para esta segunda-feira:

Primeira dose



Atendimento de adolescentes e gestantes de 12 a 17 anos, cadastrados a mais de 24h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza: Centro de Eventos, Shopping Iguatemi e Shopping RioMar Fortaleza

Atendimento dos que possuem entre 18 e 59 anos , cadastrados a mais de 24h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza: Sesi Parangaba e Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter)

, cadastrados a mais de 24h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza: Sesi Parangaba e Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter) Atendimento dos que possuem 60 anos ou mais, cadastrados a mais de 24h no Saúde Digital, residentes de Fortaleza: Centro de Eventos

Segunda dose

Atendimento aos que faltaram ao agendamento da segunda dose da marca AstraZeneca: Centro de Eventos, Shopping RioMar Fortaleza (Papicu) e postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Atendimento aos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca Pfizer : Centro de Eventos

Atendimento aos que faltaram ao agendamento ou chegaram a data limite da segunda dose da marca CoronaVac: Centro de Eventos, Sesi Parangaba e Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter)

