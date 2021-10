Ceará recebe mais 143.910 doses de Pfizer para aplicação de D2

Um novo lote com 143.910 doses da vacina Pfizer/BioNTech chegará ao Ceará nesta quinta-feira, 7, e será utilizado para a administração da segunda dose. Anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana (PT) em suas redes sociais. De acordo com ele, o Ministério da Saúde previu a chegada do lote para às 17h55.

Até o dia 5 de outubro, foram aplicadas 10.283.674 doses da vacina contra Covid-19 em todo o Estado.



Bom dia a todas e a todos! Hoje vamos receber mais 143.910 doses de vacinas da Pfizer, que serão utilizadas para aplicação da segunda dose. A chegada das vacinas está prevista para 21h55, segundo o Ministério da Saúde. Até o momento foram aplicadas 10.283.674 doses em todo o CE. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine October 7, 2021





Segunda dose no Ceará

De acordo com dados do Vacinômetro, ferramenta da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) que monitora os números da vacinação no Estado, das quase 13 milhões de doses já recebidas pelo Ceará, 11,7 milhões foram distribuídas aos municípios e mais 1,3 milhão de doses foram reservadas para a D2.



No total, 67% da população já está imunizada com pelo menos a primeira dose.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags