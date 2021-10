Delta causa mais sintomas em crianças e adolescentes, aponta pesquisa

A variante Delta do coronavírus provoca mais sintomas em crianças e adolescentes que em adultos. No entanto, a carga maior de sintomas não causou agravamento da Covid-19. É o que apontam pesquisadores do King's College London, em estudo preliminar realizado no Reino Unido.

A pesquisa comparou dois grupos de crianças e adolescentes em idade escolar diagnosticadas com Covid-19. Dessas, 694 foram infectadas pela variante alfa entre o fim de dezembro de 2020 e o início de maio de 2021 e 706 foram infectadas pela Delta entre o final de maio e o início de julho.

O grupo de infectadas pela Delta apresentou um pouco mais de sintomas, de acordo com informações do G1, sendo a dor de cabeça e a febre os mais comuns. Entretanto, os dois grupos tiveram infecções de curta duração e carga similar de sintomas.

A dor na região dos olhos foi um dos sintomas mais relatados pelas crianças (5 a 11 anos) do que pelos adolescentes e pela população em geral. Poucas crianças precisaram ser hospitalizadas. Em ambos os grupos, apenas metade ficou doente por até cinco dias.

7 sintomas comuns entre crianças e adolescentes infectados com alfa e Delta:



- dor de cabeça;

- fadiga;

- febre;

- perda do olfato;

- espirros;

- corrimento nasal;

- dor de garganta.

Fonte: Pesquisa do King's College London

