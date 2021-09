Brasil registra 627 mortes e 27 mil casos por Covid-19 nas últimas 24 horas

Um total de 627 mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas, no Brasil, nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde nesta quinta-feira, 30, às 18 horas. Durante o mesmo período, também foram notificados 27.527 novos casos de contágio pela doença. Atualmente, o Brasil registra um total 21.427.073 casos de contágio, além de acumular 596.749 vítimas da enfermidade.

Sobre o assunto Rússia bate recorde de mortes em 24h por Covid-19 pelo 3º dia seguido

Menos da metade dos idosos agendados tomaram a terceira dose em Fortaleza

Nos últimos sete dias, a média móvel de óbitos se encontra em 541, enquanto que a média de casos está em 16.985. Em relação ao número total de mortes, São Paulo continua como o estado brasileiro com maior registro, com 149.810 episódios. Em seguida, vêm os estados do Rio de Janeiro, com 66.134 óbitos, e Minas Gerais, com 54.547.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A taxa de letalidade em todo território nacional é de 2,8%. Dentre os estados, o maior índice registrado é no Rio de Janeiro, com taxa de 5,1%. O Ceará é o segundo estado do Nordeste e o sétimo do Brasil a registrar mais mortes desde o início da pandemia. Nessa quinta-feira, 30, a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), registrou um total de 24.221 óbitos e 940.463 casos da doença.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui.

Tags