Ceará recebe novo lote para aplicação de segunda dose da Astrazeneca

O Ceará recebe nesta sexta-feira, 24, lote com 41.500 doses de AstraZeneca que serão usadas para segunda dose; e outro lote, com 191.880 doses da Pfizer, que serão usadas para D1 e D2. A informação é do governador Camilo Santana (PT), publicada hoje pelas redes sociais.

Alguns municípios cearenses suspenderam a aplicação da segunda dose por falta de doses da AstraZeneca. Ao menos quatro cidades cearenses suspenderam, desde a última terça-feira, 21, a aplicação de D2 na população com esquema vacinal incompleto. A interrupção ocorre em Barbalha, Brejo Santo, Crato e Jardim, municípios da região do Cariri. Mesmo recebendo doses na quinta-feira, 23, o quantitativo não foi suficiente para normalizar a aplicação das segundas doses na população dos municípios.

Já a Pfizer deve ser utilizada preferencialmente a vacinação de terceira dose em idosos e pacientes imunossuprimidos. Adolescentes de 12 a 17 anos também devem receber o imunizante da marca, por ser o único com autorização para o público.



