Americana que tinha discurso antivacina morre de Covid-19 e deixa quatro filhos

Perfil de Kristen Lowery no Facebook incluía posts com palavras: "Sem máscara. Sem mordaça. Não vacinada. Sem medo. Juntos nós venceremos"

Uma mulher norte-americana que mantinha um discurso negacionista em relação à vacinação contra a Covid-19 morreu após contrair a doença. Kristen Lowery, da cidade de Escalon, na Califórnia, morreu aos 40 anos. A americana deixou quatro filhos: Tayden, McKenna, Ella e Ryenn.

Nas redes sociais, o perfil de Kristen no Facebook incluía uma série de postagens com mensagens antivacinas. Um dos posts incluía as palavras: “Sem máscara. Sem mordaça. Não vacinada. Sem medo. Juntos nós venceremos”. Outro mostra uma foto da americana ao lado de uma placa que dizia: “Dê voz aos ofendidos pela vacina”.

De acordo com informações divulgadas pelo portal UOL, a família de Lowery precisou fazer uma ação on-line para arrecadar milhares de dólares referentes às despesas do funeral. Uma amiga da família, Janet Vallotton, que organizou a vaquinha no GoFundMe, disse que Kristen morreu “repentina e inesperadamente”.

Alguns membros da família de Kristen chegaram a pedir orações para a recuperação dela. “Kristen ainda tem uma vida longa. Precisamos de vocês. Os filhos dela amam e sentem sua falta. Não me interessa a sua opinião sobre vacinados ou não. Não se trata de política”, disse a irmã dela, Cassie Lowery.

A tia de Kristen, Roxann Bittner Kalski, confirmou na última quinta-feira, 16, que a “linda sobrinha” havia perdido a batalha contra o vírus, confirmando os relatos da imprensa norte-americana.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a vacinação completa, com uma ou duas doses, de acordo com o fabricante do imunizante, para reduzir consideravelmente os riscos de morte pela Covid-19.

Nos Estados Unidos, um dos países pioneiros e com maior quantidade de vacinas no mundo, têm 55% de sua população totalmente vacinada, de acordo com o Centers for Disease Control and Prevention.



