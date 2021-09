Crato suspende vacinação da segunda dose (D2) da AstraZeneca

Nesta segunda-feira, 20, a Secretaria da Saúde do Crato suspendeu a vacinação para a segunda dose (D2) da vacina AstraZeneca. Em nota, o município informou que não recebeu novos lotes do imunizante pelo Ministério da Saúde destinados à segunda quinzena de setembro. Dessa forma, o complemento vacinal com a AstraZeneca, agendado para os dias 20, 21, 22 e 23 desse mês, está temporariamente suspenso até o recebimento de novos lotes.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária do Crato, Dione Gomes, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta segunda-feira, 20, o município está aguardando a chegada dos imunizantes na central de abastecimento de imunização. Pessoas que já estavam agendadas para a D2 durante os quatro dias que foram suspensos terão prioridade na programação da vacinação.

"Assim que essa vacina tiver no município, estando à disposição, a gente vai solicitar que as pessoas que já estavam agendadas compareçam ao centro de vacinação, tendo prioridade no processo para que a gente consiga contemplar a segunda dose delas”, explica o coordenador.



O município segue vacinando adolescentes de 16 e 17 anos com a primeira dose (D1), além de estar realizando repescagem destinada ao público de 18 a 59 anos que tenha perdido o agendamento. Prevendo iniciar a vacinação em adolescentes de 15 anos ainda essa semana, o coordenador reitera sobre a importância desse público realizar o cadastramento por meio da plataforma Saúde Digital, do Governo do Ceará.

"Só assim a gente vai mostrar para a Secretaria da Saúde do Estado a quantidade de pessoas que o município dispõe para receber a D1 da vacina. Os adolescentes que tiverem dificuldade, podem procurar as unidades de saúde para que os profissionais os auxiliem. As escolas também estão preparadas para ajudar esses adolescentes no processo de cadastramento", finaliza Dione.

Confira nota do município na íntegra

A Prefeitura do Crato, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), comunica que não recebeu os novos lotes da vacina AstraZeneca destinados à segunda dose, previstos para a segunda quinzena do mês de setembro.

Portanto, a vacinação da segunda dose AstraZeneca, agendada para os dias 20, 21, 22 e 23 de setembro, está temporariamente suspensa até o recebimento do imunizante.

A SMS informa que as pessoas agendadas para esses dias terão prioridade na programação da vacinação após a chegada das vacinas.

