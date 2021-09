Fortaleza ultrapassa marca de 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas

Fortaleza ultrapassou a marca de três milhões de doses da vacina contra Covid-19 aplicadas na população, incluindo a primeira (D1), a segunda (D2) e a terceira dose (D3), bem como o imunizante de dose única. A informação foi compartilhada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), por meio das redes sociais, na manhã deste sábado, 18.

O número total de pessoas imunizadas na Capital é de 3.001.808, ao que o prefeito comemora: “Esse é o resultado do nosso compromisso com a imunização. Desde o início da campanha, temos trabalhado para garantir celeridade e a melhor recompensa é ver a cobertura vacinal da nossa gente crescendo cada dia mais. Seguiremos dedicando todo o nosso esforço a levar a vacina a todos os fortalezenses”.

