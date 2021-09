Covid-19: Ceará tem ocupação de 34,4% em UTI e de 18,8% na enfermaria

As informações foram disponibilizadas no IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), com atualização às17h03 deste sábado, 18

O Ceará está com 191 pacientes internados com Covid-19. Destes, 97 estão em leitos de enfermaria, o que leva a uma ocupação de 18,8% das 517 vagas disponíveis em enfermarias no Estado. Os outros 94 pacientes estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que contam com o total de 273 leitos — representando uma taxa de ocupação de 34,4% em UTI. Além disso, há um paciente internado em Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ao se observar os leitos específicos para cada perfil de paciente, a UTI para adultos conta com 233 leitos, nos quais há 67 pacientes internados em todo o Ceará (28,8% de ocupação). Já na UTI infantil, há 27 pacientes internados e 36 leitos disponíveis (ocupação de 75%). Não há leitos de UTI para gestantes, e não há pacientes internados nos quatro leitos ativos em UTI neonatal.

Nas enfermarias, a maior taxa de ocupação é na ala infantil: 35 dos 64 leitos ativos estão ocupados (54,7%). Nas vagas para adultos, a ocupação é de 13,8%: 60 pacientes internados e 435 vagas disponíveis. Há, ainda, em todo o Estado, duas gestantes internadas (12,5% dos 16 leitos) e nenhuma internação nos dois leitos de enfermaria neonatal ativos.



Segundo a plataforma, a Região de Saúde Litoral Leste/Jaguaribe não conta com leitos de UTI disponíveis. Há 19 leitos de enfermaria para adultos ativos — três no Hospital e Maternidade Adolfo Bezerra de Menezes e 16 no Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias —, sem pacientes internados.

