Ceará deve receber nesta semana lote da AstraZeneca para vacinação de segunda dose contra Covid

Está previsto para pousar no Ceará nesta quarta-feira, 15, avião com 47.970 doses de vacinas da Pfizer. O lote deve chegar por volta de 12h20 no Aeroporto Internacional de Fortaleza. De acordo com o chefe do Executivo, nesta semana está prevista também a chegada de um lote de AstraZeneca para a complementação de segunda dose da população. O governador, entretanto, não informou quantas doses devem ser recebidas.

Segundo anunciou o governador Camilo Santana (PT), as doses da Pfizer serão utilizadas para aplicação de primeira dose, como informado pelo Ministério da Saúde. "Seguimos avançando na vacinação dos cearenses, com 8.724.994 doses aplicadas até o momento. Cada vez mais firmes na luta!", escreveu o governador pelas redes sociais.



LEIA MAIS| Veja fotos: Ceará recebe mais 231 mil doses da vacina Pfizer para aplicação da D1

Nesta semana está prevista ainda a chegada de um lote de AstraZeneca para a complementação da D2 de nossa população. Seguimos avançando na vacinação dos cearenses, com 8.724.994 doses aplicadas até o momento. Cada vez mais firmes na luta! — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) September 15, 2021





Na segunda-feira, 13, um carregamento contendo 231.660 doses da vacina Pfizer contra Covid-19 chegou ao Estado. Segundo informações publicadas pelo governador Camilo Santana (PT), o lote será usado para aplicação da primeira dose (D1).

O governador, entretanto, não informou quantas doses devem ser recebidas.



Tags