Brasil acumula 20,9 milhões de casos e 586,5 mil mortes por Covid-19

O Brasil acumula 20.989.164 casos confirmados e 586.558 óbitos por Covid-19. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde às 19 horas desse sábado, 11, foram 14.314 novos diagnósticos positivos e 712 novas vítimas fatais da doença nas 24 horas anteriores. Os dados podem ser ainda maiores, pois problemas técnicos impediram a inclusão de números atualizados da Bahia e do Acre.

Sobre o assunto Los Angeles obriga vacinação para estudantes maiores de 12 anos

Estudo investiga infecção por Covid-19 em animais silvestres no Ceará

Vacinação em Fortaleza: veja lista de agendados para esta segunda (13/09)

Nos últimos sete dias, a média móvel de óbitos se encontra em 457, enquanto que a média de casos se encontra em 15,9 mil, conforme boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) consolidado às 18 horas de ontem. Em número total de mortes, São Paulo continua como o estado brasileiro com maior registros, com 147.198 casos. Em seguida, vem os estados do Rio de Janeiro, com 63.846 óbitos, e Minas Gerais, com 53.611.

A taxa de letalidade em todo território nacional é de 2,8%. Dentre os estados, o maior índice registrado é no Rio de Janeiro, com taxa de 5,5%. O Ceará é o segundo estado do Nordeste e o sétimo do Brasil a registrar mais mortes desde o início da pandemia. Ainda no sábado, a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), registrou um total de 24.126 óbitos e 934.447 casos da doença.

Tags