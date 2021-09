Brasil registra 250 mortes e 14.430 casos nas últimas 24 horas

Todas as regiões do Ceará, com exceção da Região Norte, registraram queda no número de novos casos e mortes ocorridas em decorrência da Covid-19, em relação há duas semanas. Contando os dados de todo o Estado, foram confirmados 2.890 novos casos e 35 óbitos, representando uma redução de 41,4% e 53,9%, respectivamente. Os dados foram divulgados em boletim epidemiológico pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) nesta sexta-feira, 3.



No norte do Estado, região que inclui a cidade de Sobral, houve um aumento de 35,3% do número de casos confirmados, chegando a 183. Já os óbitos triplicaram no mesmo período, saltando de um para três episódios. O maior declínio, por outro lado, foi registrado na macrorregião do Sertão Central, onde as infecções caíram 39,8% e não foi registrado nenhuma vítima fatal da doença. A Sesa enfatiza que possíveis atrasos na digitação de casos e óbitos podem comprometer as análises.



Desde o início da pandemia, 66% das mortes ocorreram em pessoas de 60 anos ou mais, tendo essa porcentagem caído em relação ao ano passado. Os dados mostram ainda que 68,2% das vítimas fatais apresentavam doenças crônicas pré-existentes e a taxa de mortalidade do Estado é de 145,7 óbitos por 100 mil habitantes.

Nesta segunda onda, é possível observar redução da média móvel de mortes no Estado a partir de maio, após aumento de mais de 100% nos meses de fevereiro e março. Atualmente, o nível de positividades de exames RT-PCR, considerado o mais confiável para detectar a doença, está em 36,1%. Diante do cenário, o governador Camilo Santana (PT) resolveu fazer pequenas modificações e estender horário de comércio de rua das 8 às 22 horas e academias das 5h30min às 22h30min.



No total, 24.046 cearenses morreram e 932.522 foram contaminados em decorrência da Covid-19, de acordo com dados consolidados na manhã desta sexta-feira no IntegraSUS, plataforma da Sesa que compila dados da pandemia. Em relação à vacinação, 2.530.677 habitantes do Estado completaram o esquema vacinal, com as duas doses ou dose única contra a Covid-19. O número equivale a 27,3% da população cearense, segundo projeção do IBGE para 2021.



