Mais de 100 mil adolescentes de Fortaleza foram vacinados em uma semana

Em uma semana, entre 26 de agosto e 1º de setembro, 102.517 adolescentes entre 17 e 12 anos foram vacinados com a primeira dose contra a Covid-19 em Fortaleza. A informação é da secretária de saúde (SMS), Ana Estela, em transmissão ao vivo nessa quinta-feira, 2.

Ao todo, na Capital, os oito meses de campanha de vacinação já atingiu com pelo menos uma dose cerca de 1,8 milhão de pessoas. Mais de 814 mil já estão imunizados com o esquema vacinal completo. Outros 27.136 fortalezenses também estão imunizados ao tomarem a dose única.

Segundo a titular da SMS, o avanço da vacinação entre a faixa etária mais jovem vai ajudar no retorno das aulas no ensino híbrido de alunos da rede municipal de educação, previsto para o dia 8 deste mês. "Esse momento tem sido muito esperado para quem se preocupa com o bem-estar das crianças, que vai muito além da saúde física. E esse retorno das aulas presenciais vai respeitar todos os protocolos sanitários, foi construído em conjunto com as pastas de Saúde e Educação", ressaltou Ana Estela.

Além dos alunos, 90% dos profissionais dos professores da rede municipal já completaram o esquema de vacinação, tomando as duas doses. O percentual que falta, de acordo com a titular, seria de pessoas que foram agendadas, mas não compareceram.

Nesta sexta-feira, 3, a primeira dose será aplicada somente no Sesi Parangaba, apenas no processo de repescagem da população adulta. A vacinação de jovens até os 12 anos deve ser concluída até o dia 20, data prevista pela gestão para as a faixa etária voltar para a escola, segundo o plano de retomada das aulas.



Podem receber a primeira dose pessoas agendadas e reagendadas, a população acima de 40 anos cadastrada no Saúde Digital e residente em Fortaleza, e aqueles que perderam a primeira dose por motivos de viagem a trabalho, diagnóstico de Covid-19 ou intervalo entre vacinas. Para estes casos, é necessário apresentar comprovação.

