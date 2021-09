Brasil registra 756 mortes e 25.565 casos nas últimas 24 horas

Um total de 756 mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas, no Brasil, nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde nesta sexta-feira, 3, às 18 horas. Durante o período, também foram notificados 25.565 novos casos de contágio pela doença. Atualmente, o Brasil registra um total 20.856.060 casos de contágio, além de acumular 582.670 vítimas da doença.

Sobre o assunto Mais de 100 mil adolescentes de Fortaleza foram vacinados em uma semana

Ceará está definindo início da aplicação da 3ª dose contra Covid em idosos

Nos últimos sete dias, a média móvel de óbitos se encontra em 621, enquanto que a média de casos se encontra em 21.736. Em número total de mortes, São Paulo continua como o estado brasileiro com maior registros, com 146.348 casos. Em seguida, vem os estados do Rio de Janeiro, com 62.978 óbitos, e Minas Gerais, com 53.244.

A taxa de letalidade em todo território nacional é de 2,8%. Dentre os estados, o maior índice registrado é no Rio de Janeiro, com taxa de 5,5%. O Ceará é o segundo estado do Nordeste e o sétimo do Brasil a registrar mais mortes desde o início da pandemia. Nesta sexta-feira, 3, a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), registrou um total de 24.046 óbitos e 932.522 casos da doença.

Tags