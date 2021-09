Covid-19: 39 municípios começaram vacinação de adolescentes no Ceará

Com o avanço da imunização contra a Covid-19 no Ceará, 39 municípios cearenses já iniciaram aplicação da primeira dose da vacina em adolescentes de 12 a 17 anos. Esse número corresponde a 21% dos 184 municípios cearenses.

No Estado, já foram realizados 545.976 cadastros desse público até as 16h10min desta quarta-feira, 1º, conforme informações do Cadastro Estadual de Vacinação disponível no IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Início da aplicação

No último sábado, 28, começou a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos por agendamento em Fortaleza. A campanha segue para o público em geral, em ordem decrescente de idade. Desde quinta-feira, 26, cerca de 100 jovens acamados dessa faixa etária foram vacinados em domicílio.



Nessa etapa, os jovens restritos ao leito, que realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Sesa, informando a condição, recebem a vacina em domicílio por meio das equipes da Atenção Primária à Saúde.

Estado já aplicou mais de 7,7 milhões de doses em toda a população cearense. Destas, 5.313.779 foram primeira dose (D1), 2.302.596 segunda dose (D2) e 155.943 dose única (DU). Dados são do Vacinômetro, da Sesa, com dados atualizados nesta terça-feira, 31, às 17 horas.

Como fazer o cadastro no Saúde Digital?

1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital (vacinacaocovid.saude.ce.gov.br) e clicar em "Ainda não tenho cadastro";

Cadastro de vacinação no Ceará contra Covid-19. (Foto: Reprodução/Site Saúde Digital)



2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional;

Para se cadastrar, é necessário preencher os campos com dados pessoais. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)



3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente;

Na segunda etapa, são perguntadas informações sobre a classificação da pessoa em grupos prioritários. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)



4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina;

Na tela seguinte, é necessário fornecer dados sobre o endereço de residência. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)



5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail;

6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.

