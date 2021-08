Vacina Covid-19: Mais de 39 mil adolescentes são agendados para sábado em Fortaleza

Crianças e adolescentes com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes são prioridade no atendimento das vacinas, mas não haverá etapa específica para eles

Vacinação contra Covid-19 do público adolescente avança em Fortaleza no sábado, 28, com 39.984 nascidos entre 26 de agosto de 2003 a 10 de abril de 2005 agendados. Crianças e adolescentes com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes são prioridade. Contudo, não haverá etapa específica para o grupo, "considerando o número reduzido de indivíduos com essas condições nas faixas etárias infanto-juvenis", segundo a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) divulgou em nota técnica nesta quarta-feira, 25.

Já nesta quinta-feira, 26, 100 adolescentes acamados estão recebendo doses do imunizante contra o coronavírus em domicílio na Capital. No sábado, a vacinação vai ocorrer em 60 postos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 1.049.462 jovens de 12 a 17 anos no Ceará. O cadastro na plataforma Saúde Digital é obrigatório no Estado para que os municípios possam organizar o cronograma de vacinação.

Até 9h18min desta quinta-feira, 26, já foram realizados 471.668 cadastros de adolescentes no Ceará. Em Fortaleza, 153.828 pessoas nesta faixa etária já se cadastraram no Saúde Digital.

Como conferir agendamento

É possível conferir o próprio agendamento, individualmente, por meio da plataforma Vacine Já ou pelo site da Prefeitura de Fortaleza específico sobre Coronavírus. Todos os nomes dos vacinados também são divulgados pela Prefeitura por meio de listas em PDF no site oficial da gestão.

O que levar para a vacinação



No ato da vacinação será necessário, obrigatoriamente, apresentar documento de identidade original com foto, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF e comprovante de endereço no município de Fortaleza, pois serão contemplados apenas residentes da Capital.





