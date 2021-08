Saiba como cadastrar adolescentes no Saúde Digital

Cadastro é obrigatório para vacinação no Ceará. No Estado, existem pelo menos 1.049.462 jovens de 12 a 17 anos, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Adolescentes de 12 a 17 anos já estão sendo vacinados em Fortaleza contra a Covid-19. No Ceará, é preciso ter cadastro no Saúde Digital para vacinação. Foram realizados 472.856 cadastros desse público até as 10h11min desta quinta-feira, 26, conforme o IntegraSUS. O POVO mostra passo a passo de como realizar cadastro na plataforma.

Existem pelo menos 1.049.462 jovens de 12 a 17 anos no Estado, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cadastros de adolescentes efetuados até o momento correspondem a 45% desse número.

Além disso, do total de cadastros realizados no Estado, 38.046 ainda aguardam confirmação, necessária para completar o registro de forma correta. A confirmação precisa ocorrer em até 24 horas após o envio dos dados, clicando no link enviado por e-mail pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

Já nesta quinta-feira, 26, 100 adolescentes acamados estão recebendo doses do imunizante contra o coronavírus em domicílios na Capital. No sábado, 28, a vacinação contra Covid-19 do público adolescente avança em Fortaleza com 39.984 nascidos entre 26 de agosto de 2003 a 10 de abril de 2005 agendados.

É possível conferir o próprio agendamento, individualmente, por meio da plataforma Vacine Já ou pelo site da Prefeitura de Fortaleza específico sobre Coronavírus. Todos os nomes dos vacinados também são divulgados pela Prefeitura por meio de listas em PDF no site oficial da gestão.

Como fazer o cadastro no Saúde Digital?

No Ceará, é preciso realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital para a vacinação contra a Covid-19. O POVO explica como fazer o cadastro na plataforma.





1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital (vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/) e clicar em "Ainda não tenho cadastro";





Cadastro de vacinação no Ceará contra Covid-19. (Foto: Reprodução/Site Saúde Digital)



2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional;





Para se cadastrar, é necessário preencher os campos com dados pessoais. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente;





Na segunda etapa, são perguntadas informações sobre a classificação da pessoa em grupos prioritários. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)



4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina;





Na tela seguinte, é necessário fornecer dados sobre o endereço de residência. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail;





6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.





O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail, como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação. No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".



Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o número 156.

