Covid-19: Ceará tem 25 pessoas na fila de espera por leitos de tratamento

As Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) do Ceará voltadas para o atendimento de pacientes com Covid-19 registram ocupação de 38,05%. Um total de 16 pacientes aguardam na fila de espera por leitos em todo Estado. Os dados são da plataforma IntegraSuS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidados às 18h15min desta sexta-feira, 13.

No monitoramento, a plataforma considera as unidades de saúde públicas e privadas do Estado. Nas UTIs que recebem pacientes em estado mais grave da doença, a ala com o maior índice de ocupação é a de gestante, chegando a 66.67%. Já nas enfermarias, a média geral de ocupação é de 21,81%, sendo a parte do equipamento que trata de crianças a mais ocupada, com percentual de 44,22%.

Entre as unidades de saúde que são especificamente para o combate à Covid-19 no Estado, o Hospital Leonardo da Vinci (HELV), em Fortaleza, possui 48 leitos de UTI adulto ativos, sendo 32 deles ocupados. Na unidade de enfermaria voltada para o tratamento de pacientes adultos, tem 29 leitos funcionando. Destes, 11 estão ocupados.

Em todo o Ceará, 16 pessoas aguardam na fila de espera por leitos específicos de tratamento da doença, segundo informa o IntegraSUS, baseado em dados consolidados até às 18h23min desta sexta. Dentre os pacientes, 13 esperam para serem transferidos a enfermarias e três aguardam serem levados a leitos de UTIs.

Confira os dados das internações no Ceará

UTIs ocupadas: 38,05%

Enfermarias ocupadas: 21,81%

Pacientes aguardando transferência UTI: 13

Pacientes aguardando transferência Enfermaria: 7

O Ceará soma 925.347 casos confirmados de Covid-19 durante toda a pandemia no Estado. Em relação ao número de óbitos, são 23 mil vidas perdidas, conforme a última atualização do IntegraSuS, dessa quinta-feira, 12. A plataforma ainda mostra que de quarta-feira, 11, para quinta, 15 casos novos casos foram registrados no sistema. Nenhum óbito foi confirmado durante o período.



