Ceará tem 33% das UTIs adulto ocupadas por pacientes com Covid-19

Ceará deve começar a monitorar a realização de eventos-teste em shows com plateia durante 22º Festival Jazz & Blues, em Guaramiranga, nos dias 17 e 18 de setembro. Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), todos os participantes serão monitorados por 14 dias após o eventos. Shows terão limite de 200 pessoas por dia com exigência de comprovação de esquema vacinal completo (duas doses ou dose única, no caso do imunizante da Janssen), além de testagem com resultado negativo em, no máximo, 48 horas antes das apresentações.

Além disso, o palco estará montado em espaço aberto e será seguido o protocolo sanitário, com uso de máscaras, álcool 70% e sem alimentação no local. Os profissionais envolvidos no Festival, inclusive os artistas, estarão vacinados com pelo menos uma dose, e devem estar negativados nos testes de Covid-19.

O município cearense é o primeiro a ter 100% da população adulta com pelo menos uma dose de vacina contra a doença. Evento será realizado em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), a Prefeitura de Guaramiranga e com produtora do Festival.

Monitoramento

Os participantes terão dados coletados e serão monitorados por pelo menos 14 dias após o Festival pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios e do Estado. Acompanhamento deve produzir evidências para nortear as próximas tomadas de decisão no contexto da pandemia.

"É importante que esses eventos-teste aconteçam para que a gente entenda a dinâmica da transmissão da Covid-19 e que cada vez mais a gente possa ampliar as atividades econômicas no Ceará com segurança", explica a Secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida

