Brasil registra 903 mortes e 30.671 casos nas últimas 24 horas

Um total de 903 mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde nesta quarta-feira, 25, às 18 horas. Durante o período, também foram notificados 30.671 novos casos de contágio pela doença. Atualmente, o Brasil registra um total 20.645.537 casos de contágio, além de acumular 576.645 vítimas da doença.

Sobre o assunto Proteína encontrada em veneno de cobra pode inibir até 75% da reprodução do coronavírus

Vacinação de adolescentes: jovens de 17 anos começam a ser imunizados no sábado, 28

Nos últimos sete dias, a média móvel de óbitos se encontra em 712, enquanto que a média de casos se encontra em 26.806. Em número total de mortes, São Paulo continua como o estado brasileiro com maior registros, com 144.767 casos. Em seguida, vem os estados do Rio de Janeiro, com 61.752 óbitos, e Minas Gerais, com 52.662.

A taxa de letalidade em todo território nacional é de 2,8%. Dentre os estados, o maior índice registrado é no Rio de Janeiro, com taxa de 5,5%. O Ceará é o segundo estado do Nordeste e o sétimo do Brasil a registrar mais mortes desde o início da pandemia. Nesta quarta-feira, 25, a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), registrou um total de 23.979 óbitos e 929.670 casos da doença.

Tags