Proteína encontrada em veneno de cobra pode inibir até 75% da reprodução do coronavírus

Quatro mil presos, pelo menos, do Sistema Penitenciário do Ceará ainda não foram vacinados contra a Covid-19. A pandemia mostrou que a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) parece não estar tão preocupada assim com a situação de cidadania dos detentos. Desses 4 mil, milhares não têm nem certidão de nascimento e 700 não possuem CPF. Sem essa documentação, não há cadastro e o Governo do Estado não promove a imunização, o que leva riscos para dentro e fora dos presídios superlotados. O deputado estadual Renato Roseno (Psol) já encaminhou ofício à Receita Federal para que priorize a emissão de CPF para os presos. Bom lembrar: o quadro da pandemia, com suas variantes ameaçando uma terceira onda, permanece. Todo cuidado é pouco.

Vacina urgente

O Comitê do Tribunal de Justiça do Estado, que atua no enfrentamento à pandemia da Covid-19, tem trabalhado muito para regularizar a situação dos presos. Mas há uma certa lentidão na emissão das certidões de nascimentos.

Vacina urgente 2

Muitos presos não sabem nem onde foi emitida a primeira certidão, que acabou perdida, o que exige, por parte da Justiça, uma solução urgente para fazer essa população "existir perante a lei". Isso até explica porque um preso passa anos além da pena num presídio.

Batata quente

O que está acontecendo com o Comando Geral da PMCE? Não responde mais sobre os atos ou infrações de seus policiais? Na maioria dos casos, a Corporação fica calada e quem determina afastamentos é a CGD para, só depois, a PM adotar as medidas.

Foto: TATIANA FORTES Empresário Cláudio Targino

Medalha, medalha

Nesta quinta-feira, às 18h30min, a Federação das Indústrias do Ceará vai entregar a Medalha do Mérito Industrial para os empresários Cláudio Targino (foto) e Aloísio Ramalho. Um ato para apenas 200 convidados, pois cumprindo o decreto relacionado à Covid-19.

Unidade de Conservação

Neste mês, 20 pilotos e seus jet-skis invadiram o mangue do Parque do Cocó. O BPMA interceptou a prática e ordenou a saída dessa turma. Meses atrás, segundo frequentadores, dois bombeiros militares estariam "passeando" de jet-skis pelo Cocó.

Torcida camilista

Cid Gomes voltou a apontar o ex-prefeito Roberto Cláudio para o Governo: "É o nome que aparece com mais chances nas pesquisas eleitorais." Mas foi a vice-governadora Izolda Cela que, com Camilo, esteve num jantar com Lula, no último sábado.

Sem pandemia

O Sebrae/CE e a Fiec lançaram um projeto no valor de R$ 15 milhões. Para promover 17 iniciativas no plano industrial e fomentar ainda a interiorização. Eduardo Diogo, diretor administrativo-financeiro do Sebrae nacional, chancela a estratégia.

Sem clima de feira

Vereadores de oposição prometeram estar, na madrugada desta quarta-feira, na Rua José Avelino. Para acompanhar de perto o retorno dos feirantes ao local, depois do confronto com a Guarda Municipal que resultou numa morte.

Nem saudações

Muitos notaram. Lula esteve no Ceará, falou com tudo que é político, mas, em nenhum momento, ganhou abraço de sua amiga, Luizianne Lins. Nem ela nem assessores informaram o porquê desse "sumiço" dela.

Pega-pega

Pedetistas locais dizem já reparar: quando alguém fala que Roberto Cláudio pode disputar o Governo, eis que a PF e a CGU locais arranjam logo uma operação em torno do hospital de campanha do PV. De concreto, isso vira munição nas redes sociais para a oposição.

Sobe

Ritmo da vacinação em Fortaleza, que vem ampliando público e, de fato, promovendo mais flexibilização da economia.

Desce

Preocupação no mundo sobre o controle dos Talibãs no Afeganistão. Como se não bastassem a Covid-19 e suas variantes.

Horizontais

A Faculdade Alencarina de Sobral inscreve para o curso de Fisioterapia. São ofertadas 200 vagas, pelo site da FAL: https://faculdadealencarina.com.br/site/processos-seletivos/. /// O engenheiro da reserva Henrique Carvalho recebe hoje, em Brasília, a Medalha do Exército Brasileiro. /// Uma praga de muriçocas está voltando a aterrissar no saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Que a Fraport promova uma boa dedetização. /// Só lembrando: "Pendenga política à parte, o bolso do brasileiro sofre, a cada dia, com preços nas alturas."

