Seleção feminina de futebol recebe visita de campeã mundial de natação em treino

O quarto treino da seleção brasileira feminina em Gold Coast, na Austrália, teve uma presença ilustre. Etiene Medeiros, campeã mundial de natação nos 50m costas, esteve presente para acompanhar as atividades deste domingo, 9.

A nadadora foi recebida pelas jogadoras e até participou de uma altinha com Tamires, Kerolin e Gabi Nunes no início do treino. Etiene falou sobre a oportunidade conhecer as atletas.

"Ficamos bem felizes com o convite, estar aqui olhando de perto é uma outra vivência e conhecer as meninas, muitas delas eu só vejo pela televisão. Estar aqui um pouquinho nem que seja a dez metros mandando um pouquinho da energia é muito importante", disse.

Etiene está morando na Austrália e afirmou ter garantido ingresso para o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo feminina, contra a França. A partida acontecerá no dia 29 de julho, em Brisbane.

"Estou na torcida sempre, vamos com um pessoal, então, acho que vai ser legal e divertido. Futebol é algo que traz muita energia e muita positividade estar em coletivo, então, vai ser um momento inesquecível pra mim", completou.

A estreia da seleção no torneio acontecerá no dia 24 de julho, contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium. A outra adversária das brasileiras no Grupo F será a Jamaica, com duelo marcado para o dia 2 de agosto.