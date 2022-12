Messi amanhece deitado ao lado da taça da Copa do Mundo em dia de festa na Argentina

O jogador deu "bom dia" às vésperas da festa dos argentinos. Às 12 horas (de Brasília), o elenco tricampeão do mundo vai ao Obelisco para desfilar e comemorar a conquista

Lionel Messi acordou nesta terça-feira, 20, com o seu novo xodó. O craque amanheceu deitado ao lado da taça da Copa do Mundo, conquistada após a Argentina vencer a França nos pênaltis, no último fim de semana.

O jogador deu "bom dia" às vésperas da festa dos argentinos. Às 12 horas (de Brasília), o elenco tricampeão do mundo vai ao Obelisco para desfilar e comemorar a conquista.

O governo argentino decretou que esta terça será feriado nacional para que todos possam acompanhar a comemoração dos tricampeões.

A delegação da Argentina desembarcou no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, nesta madrugada. Apesar do horário, a equipe contou com a presença de milhares de torcedores.

Messi marcou dois gols no empate contra a França por 3 a 3 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, a Argentina levou a melhor após seu adversário desperdiçar duas cobranças.

Ao longo desta Copa, o camisa 10 marcou sete gols e deu três assistências. Com mais esses números, Messi alcançou a marca de 21 participações em tentos em toda sua carreira, ultrapassando Pelé na lista, que somava 20.

