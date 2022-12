Copa no Catar registra o terceiro maior público da história; veja detalhes

Esta edição superou a da Alemanha (2006) e se aproximou da edição do Brasil (2014). O campeonato com maior número de torcedores segue com o torneio de 1994, nos Estados Unidos

Com o público da grande final entre França e Argentina (88.966), no estádio Lusail, a Copa do Mundo no Catar se tornou a terceira maior em torcedores da história. Ao todo, 3.404.252 pessoas compareceram às arquibancadas do país árabe.

Com isso, superou a da Alemanha (2006) e se aproximou da edição do Brasil (2014). O campeonato com maior número de torcedores segue com o torneio de 1994, nos Estados Unidos.

Contudo, quando se analisa a média de público, a Copa de 1950 fica entre as cinco maiores. Já o Catar cai para a quarta posição, com média de 53.191 torcedores, em 64 jogos. Um dos motivos para essa queda é que apenas dois dos estádios tem capacidade acima de 60 mil (Lusail e Al Bayt). Além disso, os outros seis locais não passam da marca de 50 mil.

Sucesso de público, a Copa do Mundo 2022 se destacou por estar quase sempre com a capacidade máxima no estádio. Segundo a Fifa, a média de ocupação foi de 96,3%, uma das maiores da história. As seleções da Argentina e de Marrocos foram fundamentais para essa estatística. Foram quatro jogos dos marroquinos na lista dos 20 maiores públicos da edição. Ao passo que todos jogos dos argentinos entraram na relação.